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«Уралвагонзавод» в 2016 году нарастил объемы выпуска товарной продукции на 23,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. На головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) подвели итоги развития завода в 2016 году и определили ключевые задачи развития в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



Оценивая 2016 год, исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин подчеркнул, что «задачи, которые стояли перед коллективом, выполнены. Достигнуты максимально возможные в сложившейся ситуации результаты».



«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, обусловленную стагнацией на рынке вагоностроения, санкциями, ростом цен основных поставщиков металлопроката (от 3% до 33,5%), головное предприятие корпорации УВЗ по экономическим показателям вышло на уровень показателей рекордного 2012 года. Изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд руб. К уровню 2015 года рост составил 23,7%. В 2016 году продуктовая линейка подвижного состава была расширена модельным рядом цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов (модель 15-588-01) и метанола (модель 15-150-05). Налажено производство бункерного вагона для перевозки зерна (19-6870). Всего освоено производство шести новых изделий подвижного состава», — говорится в сообщении.



В рамках государственного оборонного заказа-2016 проведены капитальный ремонт и модернизация спецтехники. Поставка запчастей и комплектующих военного назначения по спецкооперации осуществлялась в соответствии с заключёнными договорами. Выполнялись работы в рамках экспортных контрактов.



«Успешное выполнение производственных планов позволило выполнить все взятые социальные обязательства, реализовать все запланированные социальные проекты. Среднесписочная численность работающих на «Уралвагонзаводе» в 2016 году составила более 28,5 тыс. человек, средний возраст — 41 год. При этом среднемесячная заработная плата в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла и составила 31 тыс. 631 руб. Минимальный размер оплаты труда по заводу был установлен в размере 12 тыс. 470 руб., что почти в 2 раза больше, чем по России в целом (7 тыс. 500 руб.) и выше прожиточного минимума по Свердловской области (10 тыс. 898 руб.)», — сообщает пресс-служба.



В 2017 году производство и реализация подвижного состава запланированы на уровне 2016 года. Продолжится выполнение задач по постановке на серийное производство экскаваторов. Возрастут объемы поставок имущества для Министерства обороны РФ.



Особое внимание при выполнении плановых заданий, как подчеркнул исполнительный директор Владимир Рощупкин, будет уделяться снижению затрат на производство продукции. Именно это позволит «Уралвагонзаводу» успешно конкурировать на рынке и оставаться социально ответственным предприятием.

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