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Минфин РФ забраковал антитабачную концепцию с запретом продавать сигареты рожденным после 2014 года

УрБК, Москва, 19.01.2017. Минфин РФ не поддержал проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, подготовленный Минздравом. Об этом сообщают «Известия».



Два знакомых с ходом обсуждения документа чиновника рассказали, что отрицательные заключения на документ также подготовили Минпромторг и Минэкономразвития. Ранее с критикой проекта концепции уже выступила ФАС.



Минфин, в частности, не поддержал проект концепции из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами. Подготовленный Минздравом документ предлагал поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года — «экологического налога» на сигареты (его размер не уточнялся).



«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — считают в Минфине.



Антитабачная концепция также предлагала введение запрета на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года, увеличить рабочий день для курильщиков, приравнять электронные сигареты к обычным и другое.

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