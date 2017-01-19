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«Уральская инвестиционная торфяная компания» признана банкротом
19 январь 2017 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уральская инвестиционная торфяная компания» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2008 году в Екатеринбурге, основным видом деятельности является добыча каменного угля, бурого угля и торфа, агломерация торфа.
С заявлением о признании ООО «Уральская инвестиционная торфяная компания» банкротом в июне 2016 года обратился в суд Банк ВТБ (ПАО). Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 44 млн 860 тыс. руб., восстановление платежеспособности невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2008 году в Екатеринбурге, основным видом деятельности является добыча каменного угля, бурого угля и торфа, агломерация торфа.
С заявлением о признании ООО «Уральская инвестиционная торфяная компания» банкротом в июне 2016 года обратился в суд Банк ВТБ (ПАО). Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 44 млн 860 тыс. руб., восстановление платежеспособности невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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