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Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты «Мир»
19 январь 2017 (10:50)
УрБК, Москва, 19.01.2017. Альфа-банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и несколько других крупных банков подготовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее ЦБ сообщал, что банки должны снабдить бюджетников картами «Мир», на которые будет начисляться их зарплата, к 1 января 2018 года: предполагается, что все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных карт.
Банкиры, которые намерены обратиться к Э. Набиуллиной, считают, что такое требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру. При этом представители банков отмечают, что технически требование выполнимо.
Между тем эксперты уверены, что нововведение вызовет недовольство не только банков, но и их клиентов.
«У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту», — заявил главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.
Ранее ЦБ сообщал, что банки должны снабдить бюджетников картами «Мир», на которые будет начисляться их зарплата, к 1 января 2018 года: предполагается, что все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных карт.
Банкиры, которые намерены обратиться к Э. Набиуллиной, считают, что такое требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру. При этом представители банков отмечают, что технически требование выполнимо.
Между тем эксперты уверены, что нововведение вызовет недовольство не только банков, но и их клиентов.
«У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту», — заявил главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.
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