Новости дня

Прокуратура внесла представление свердловскому губернатору из-за нарушений природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при использовании Черноисточинского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения режима санитарной охраны Черноисточинского водохранилища.



«В частности, установлено, что в связи с загрязнением, засорением и истощением источника питьевого водоснабжения — Черноисточинского водохранилища — причинен существенный вред растительному миру (водным растениям) и рыбным запасам. По результатам проверки по требованию природоохранной прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»), которое в настоящее время расследуется», — говорится в сообщении.



В ходе настоящей проверки прокуратура области в деятельности ряда органов исполнительной власти региона выявила нарушения.



«Так, правительством области своевременно не установлены границы зон санитарной охраны источника водоснабжения, которым является водохранилище, а бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства и министерству природных ресурсов региона, своевременно не принимались меры, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения режима использования лесных и земельных участков, расположенных вокруг водного объекта», — сообщили в областной прокуратуре.



В целях улучшения экологической ситуации на территории Нижнего Тагила прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору региона Евгению Куйвашеву об устранении нарушения природоохранного законодательства.



Как сообщили в прокуратуре, министерство природных ресурсов взяло на себя обязательства по установлению границ зон санитарной охраны и восполнению недостающих сведений государственного кадастрового учета. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности. Директор ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» освобожден от должности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: