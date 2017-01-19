«Атомстройкомплекс» не может продать более 2,3 тыс. квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Некоммерческое партнерство (НП) «Атомстройкомплекс» не может продать 2 тыс. 389 квартир в Екатеринбурге. Соответствующие выводы можно сделать из рекламного баннера застройщика.Отметим, что в декабре 2016 года глава компании Валерий Ананьев заявил, что объем продаж «Атомстройкомплекса» по итогам прошлого года сократился на 15-20% по сравнению с 2015-м годом. По отношению к 2014 году показатель снизился на 40%.