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«Атомстройкомплекс» не может продать более 2,3 тыс. квартир в Екатеринбурге
19 январь 2017 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Некоммерческое партнерство (НП) «Атомстройкомплекс» не может продать 2 тыс. 389 квартир в Екатеринбурге. Соответствующие выводы можно сделать из рекламного баннера застройщика.
Отметим, что в декабре 2016 года глава компании Валерий Ананьев заявил, что объем продаж «Атомстройкомплекса» по итогам прошлого года сократился на 15-20% по сравнению с 2015-м годом. По отношению к 2014 году показатель снизился на 40%.
Отметим, что в декабре 2016 года глава компании Валерий Ананьев заявил, что объем продаж «Атомстройкомплекса» по итогам прошлого года сократился на 15-20% по сравнению с 2015-м годом. По отношению к 2014 году показатель снизился на 40%.
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