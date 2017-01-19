Анонсы

Коротко о событиях дня

В 15.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится заседание регионального кабинета министров. В ходе заседания планируется рассмотреть 21 проект постановлений правительства. Среди них проекты постановлений о внесении изменений в комплексную программу «Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами Свердловской области на период до 2018 года», а также о привлечении в 2017 году в областной бюджет кредитов кредитных организаций и об установлении на 2017 год предельного объема выпуска государственных облигаций Среднего Урала.

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