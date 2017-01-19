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В Екатеринбурге горел павильон МФО «До зарплаты»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. В Екатеринбурге горел павильон МФО «До зарплаты» на улице Титова. Информация о пожаре поступила 18 января в 18.32 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«На площади 20 кв. м. повреждены кровля, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка торгового павильона микрофинансовых операций «До зарплаты». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19.41 по местному времени», — говорится в сообщении.

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