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В Екатеринбурге горел павильон МФО «До зарплаты»
19 январь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. В Екатеринбурге горел павильон МФО «До зарплаты» на улице Титова. Информация о пожаре поступила 18 января в 18.32 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 20 кв. м. повреждены кровля, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка торгового павильона микрофинансовых операций «До зарплаты». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19.41 по местному времени», — говорится в сообщении.
«На площади 20 кв. м. повреждены кровля, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка торгового павильона микрофинансовых операций «До зарплаты». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19.41 по местному времени», — говорится в сообщении.
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