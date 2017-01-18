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УФАС заставило свердловские власти внести 301 объект в список налогообложения по кадастровой стоимости

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Свердловское УФАС добилось включения 301 объекта в перечень на 2016 год объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых по налогу на имущество организаций определяется по кадастровой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Еще в прошлом году в антимонопольный орган поступило заявление ЗАО «Юридическая компания «ЭНСО» в отношении действий правительства Свердловской области по утверждению данного перечня. По мнению заявителя, в перечень для налогообложения по кадастровой стоимости были включены не все объекты недвижимого имущества, отвечающие требованиям законодательства.



Ведомством установлено, что на сайте МУГИСО была размещена информация о том, что комиссией в 2015 году выявлено 597 таких объектов капитального строительства, 500 их которых расположены в Екатеринбурге. Впоследствии на официальном сайте МУГИСО был опубликован предварительный перечень на 2016 год, включающий лишь 342 объекта.



Вместе с тем в нарушение Налогового кодекса РФ постановлением правительства Свердловской области на 2016 год было продлено действие сформированного на 2015 год перечня, включающего только 41 объект для налогообложения по кадастровой стоимости.



Свердловское УФАС России выдало правительству Свердловской области предупреждение о необходимости прекращения указанных действий и включения в перечень, подлежащий утверждению на очередной налоговый период, всех выявленных объектов недвижимого имущества.



Предупреждение антимонопольного ведомства исполнено, что нашло свое подтверждение в постановлении правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года.



Напомним, что данным постановлением региональный кабмин утвердил перечень объектов недвижимости, налоговая ставка по которым в 2017 году будет рассчитана по кадастровой стоимости. Согласно документу, в перечень включены 334 объекта, 296 из них в Екатеринбурге. В том числе это ТЦ «Мытный двор», БЦ «Палладиум» и другие объекты коммерческой недвижимости.



Так как ставка по кадастровой стоимости определена на 2017 год, срок уплаты налогов по ней наступит в 2018 году.

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