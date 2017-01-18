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«Уральские авиалинии» расширяют карту полетов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. «Уральские авиалинии» расширяют географию полетов из нового аэропорта Жуковский в рамках развития международных отношений России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



С 15 февраля 2017 года жители Казахстана получат возможность путешествовать прямым рейсом из Астаны в Москву (аэропорт Жуковский) и обратно. Пассажирам предлагается удобное время вылета из Астаны в 18.15 с прилетом в Москву в 18.55, и обратно из Москвы в 11.00 с прилетом в Астану в 17.15. Новый международный рейс будет выполняться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье). Напомним, «Уральские авиалинии» выполняют рейсы в новый аэропорт из Бишкека, Душанбе, Худжанда, Оша, а с 19 марта 2017 еще из Тель-Авива.



Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании, а также в авиакассах.

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