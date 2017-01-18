Дайджест

Осужденные российские фанаты вернулись из Франции

Российские футбольные болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе, прилетели в Москву. Об этом сообщает телеканал «360».



Условия содержания во французской тюрьме фанаты оценили на 2-3 по десятибалльной шкале. Также они рассказали, что отношения с сокамерниками были хорошими.



Несколько десятков российских фанатов были задержаны 14 июня во время чемпионата Европы-2016 по футболу. Это было связано с уличными беспорядками, развернувшимися за три дня до этого в Марселе в преддверии и во время матча сборных России и Англии (1:1), проводившегося в этом городе.



В итоге суд Марселя за организацию беспорядков приговорил Горбачева к 18 месяцам тюрьмы, Ерунов получил два года заключения. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции. Вместе с ними к одному году тюрьмы был приговорен еще один российский болельщик — Николай Морозов. Из страны он был выдворен в конце декабря.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: