Дайджест
Осужденные российские фанаты вернулись из Франции
18 январь 2017 (17:16)
Российские футбольные болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе, прилетели в Москву. Об этом сообщает телеканал «360».
Условия содержания во французской тюрьме фанаты оценили на 2-3 по десятибалльной шкале. Также они рассказали, что отношения с сокамерниками были хорошими.
Несколько десятков российских фанатов были задержаны 14 июня во время чемпионата Европы-2016 по футболу. Это было связано с уличными беспорядками, развернувшимися за три дня до этого в Марселе в преддверии и во время матча сборных России и Англии (1:1), проводившегося в этом городе.
В итоге суд Марселя за организацию беспорядков приговорил Горбачева к 18 месяцам тюрьмы, Ерунов получил два года заключения. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции. Вместе с ними к одному году тюрьмы был приговорен еще один российский болельщик — Николай Морозов. Из страны он был выдворен в конце декабря.
Условия содержания во французской тюрьме фанаты оценили на 2-3 по десятибалльной шкале. Также они рассказали, что отношения с сокамерниками были хорошими.
Несколько десятков российских фанатов были задержаны 14 июня во время чемпионата Европы-2016 по футболу. Это было связано с уличными беспорядками, развернувшимися за три дня до этого в Марселе в преддверии и во время матча сборных России и Англии (1:1), проводившегося в этом городе.
В итоге суд Марселя за организацию беспорядков приговорил Горбачева к 18 месяцам тюрьмы, Ерунов получил два года заключения. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции. Вместе с ними к одному году тюрьмы был приговорен еще один российский болельщик — Николай Морозов. Из страны он был выдворен в конце декабря.
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