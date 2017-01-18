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В Китае погибли девять шахтеров

На севере Китая в результате обвала на угольной шахте погибли девять горняков. Об этом сообщает «Синьхуа».



Отмечается, что инцидент произошел на шахте в городе Шочжоу, провинция Шаньси, во время проведения профилактических работ.



По данным агентства, одного человека удалось спасти. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.



В ноябре прошлого года 33 горняка погибли в результате взрыва на шахте в Китае.

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