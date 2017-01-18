Дайджест
США передали Оману десять заключенных
18 январь 2017 (17:15)
Министерство обороны США сообщило о передаче правительству Омана десяти заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Отмечается, что власти США выразили Оману благодарность за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия Соединенных Штатов по закрытию тюрьмы Гуантанамо.
«На сегодняшний день в Гуантанамо остаются 45 заключенных», — отмечают в ведомстве.
Отмечается, что власти США выразили Оману благодарность за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия Соединенных Штатов по закрытию тюрьмы Гуантанамо.
«На сегодняшний день в Гуантанамо остаются 45 заключенных», — отмечают в ведомстве.
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