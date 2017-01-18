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Число безработных свердловчан по методологии МОТ составляет 142 тыс. человек
18 январь 2017 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. В IV квартале 2016 года число безработных в Свердловской области по методологии Международной организации труда (МОТ) составило 142 тыс. человек. Об этом сообщает Свердловскстат.
Уровень безработицы на Среднем Урале составил 6,2% (в IV квартале 2015 года — 6,8% или 152,5 тыс. человек).
Уровень безработицы на Среднем Урале составил 6,2% (в IV квартале 2015 года — 6,8% или 152,5 тыс. человек).
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