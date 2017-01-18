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За последний месяц 25 производителей повысили цены на автомобили

УрБК, Москва, 18.01.2017. С 16 декабря 2016 года цены на автомобили повысили 25 автопроизводителей. Об этом сообщает «Автостат».



Так, немецкий премиум-бренд Audi поднял цены седана А6 (на 1,2-2%), универсала A6 Avant (на 1,2-1,9%), A6 Allroad quattro (на 1,3-1,4%), А7 Sportback (на 1,8-2,2%), S7 Sportback (на 1%), кроссовера Q3 (на 1,9-2,6%).



Японский Lexus увеличил цены своих кроссоверов. В зависимости от модификации автомобили серии NX подорожали на 1,7-3,5%, LX — на 1-2,3%, RX — на 1,7-2,5%. Кроме этого, кроссовер GX 460 вырос в цене на 1,4-6,1%. Также подорожали седаны серии ES (на 2,3-3%) и купе GS F (на 0,9%), RC200t (на 1,8%), RC F (на 0,5%).



Toyota подняла цены седана Corolla (на 2,6-3,6%), седана Camry (на 2,4-3,5%), кроссовера RAV4 (на 1,7-2,3%), внедорожников Land Cruiser Prado (на 1,7-3%) и Land Cruiser (на 0,9-1,3%), пикапа Hilux (на 2,1-4,1%), минивэнов Alphard (на 1-9,3%) и Hiace (на 1%).



Skoda увеличила цены лифтбека Rapid в комплектациях Entry, Active, Ambition, Hockey Edition (на 1,7-2,4%), лифтбека Octavia в комплектациях Active, Ambition, Hockey Edition, Style (на 1,1-2,8%), лифтбека Superb (на 2-3,8%), кроссовера Yeti (на 1,8-2,4%).



Некоторые производители ограничились корректировкой цен отдельных моделей. К примеру, Citroen поднял цены C4 sedan (на 1,7-2,4%), а также обновленных C4 Picasso (на 1,9-2,2%) и Grand C4 Picasso (на 1,8-2,2%). А китайский Lifan увеличил цены кроссоверов X60 (на 2,5- 4,9%) и X50 (на 5,5-6,3%).

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