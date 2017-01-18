ЖК «Щербакова»: Три варианта тупика

Одним из наиболее проблемных жилых недостроев Екатеринбурга сегодня является ЖК «Щербакова» в Чкаловском районе. Объект возводился по 214-ФЗ с привлечением средств дольщиков, но в 2015 году стройка остановилась. Сегодня 80 покупателей квартир в жилом комплексе оказались в конце очереди кредиторов застройщика-банкрота, имеющего миллиардные долги. Ни сами дольщики, ни власти, ни представители строительного бизнеса в настоящее время не видят конструктивного решения вопроса о достройке дома.Напомним, возведение жилого комплекса на ул. Щербакова, 20 началось в 2008 году, проект предполагал две очереди строительства. Первая очередь представляет собой три монолитных многосекционных здания переменной этажности (от 6 до 19 этажей) и, соответственно, три пусковых комплекса, два из которых были успешно сданы в эксплуатацию. С третьим же возникли проблемы.Компания «Рубикон-Аэро Инвест» несколько раз переносила сроки строительства, а в I квартале 2015 года объявила о его приостановке: подрядчик отказался продолжать работы на объекте. В сентябре того же года в отношении застройщика администрацией Екатеринбурга был подан в суд иск о его несостоятельности. 3 августа 2016 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство.«Простые дольщики оказались в «хвосте» реестра требований, позади мажоритарных кредиторов. Их шансы получить жилье или хотя бы деньги с застройщика практически равны нулю», — полагает руководитель общероссийского объединения граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, «Сила в движении» Анна Криндач.Согласно материалам арбитража, сумма требований 177 кредиторов ООО «Рубикон-Аэро Инвест» на момент признания его банкротом составляла 1 млрд 139 млн руб. По словам дольщиков, активы компании оцениваются сегодня в 100 млн руб.«В рамках закона у нас есть три варианта. Первый из них — замена застройщика по 214-ФЗ. Второй — создание жилищно-строительного кооператива (ЖСК), третий — распродажа имущества «Рубикона» с торгов. Последнее крайне нежелательно, поскольку тогда нам вообще ничего не достанется», — отмечает представитель дольщиков, вложивший в строительство своей квартиры 3,5 млн руб.Что касается первых двух вариантов, по мнению наблюдателей, они тоже не слишком перспективны. Нового застройщика на проблемный объект найти непросто, особенно после вступления в силу поправок к закону о долевом строительстве, повышающих требования к таким компаниям.«Инвестиционная привлекательность третьего пускового комплекса ЖК «Щербакова» минимальна: все квартиры в доме проданы. Нового инвестора можно привлечь только земельным участком под строительство второй очереди жилого комплекса, если он не будет продан отдельно. Причем это должна быть крупная компания, соответствующая всем новым условиям», — рассказал представитель дольщиков.Если же покупатели квартир решатся на создание ЖСК, проблемы достройки дома автоматически лягут на их собственные плечи. Как показывает практика деятельности таких кооперативов в Екатеринбурге, их участники защищены законом в еще меньшей степени, чем дольщики, купившие недостроенное жилье по 214-ФЗ.«Государство таким образом переложит ответственность на граждан. Они получат свой объект незавершенного строительства и должны будут сами участвовать в бизнесе. Но денег достраивать дом у людей нет. Кроме того, покупатели квартир в этом жилом комплексе разобщены, у них нет даже единой позиции. Понятно, что решать все вопросы и управлять ЖСК будут не они», — считает Анна Криндач.Ситуация усугубляется тем, что «Рубикон-Аэро Инвест», по словам дольщиков, всеми способами затягивает банкротный процесс, не предоставляет вовремя нужные документы и скрывается от конкурсного управляющего. По мнению Анны Криндач, ситуация не изменится, пока не вмешается прокуратура, и в отношении гендиректора застройщика Владимира Букина не будет возбуждено уголовное дело.«В деятельности «Рубикона» доказан факт растраты на сумму почти 17 млн руб. Но почему-то надзорные органы не могут привлечь его руководство к уголовной ответственности: уже трижды прокуратура Чкаловского района отказывала в возбуждении дела. Несмотря на наши обращения в различные инстанции, в том числе в приемную президента РФ, вопрос никак не решается», — отмечает участник долевого строительства жилого комплекса.Таким образом, по мнению экспертов, ЖК «Щербакова» является сегодня одним из самых сложных, с точки зрения положения дольщиков, проблемных объектов Екатеринбурга. Пока длится банкротный процесс, недостроенный дом разрушается, соответственно, он обесценивается и теряет возможность привлечь нового инвестора. В итоге шансы участников долевого строительства на получение жилья неуклонно уменьшаются.