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На Екатеринбургской таможне проверки постфактум в 2016 году позволили доначислить в бюджет 272 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Отдел таможенного контроля после выпуска товаров Екатеринбургской таможни в 2016 году провел 111 проверок. По результатам мероприятий доначислено платежей и наложено штрафов на общую сумму более 272 млн руб. (в 2015 году — 136 млн руб.).



Как сообщает пресс-служба ведомства, взыскано 121 млн 623 тыс. руб. таможенных платежей и штрафов.



Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях и 16 уголовных дел (в 2015 году — 21 административное и 11 уголовных дел).

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