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В Свердловской области капремонт 436 домов перенесен с 2015 года на более поздний срок

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. В Свердловской области капитальный ремонт 436 многоквартирных домов, который должен был завершиться еще в 2015 году, вновь перенесен на более поздний срок. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.



В прошедшем году перед фондом капремонта и органами местного самоуправления стояла задача отремонтировать объекты текущего периода и максимально закрыть «долги» по 803 домам 2015 года. К сегодняшнему дню ремонт произведен в 1 тыс. 984 МКД.



Таким образом, регион обеспечил стопроцентное выполнение целевого показателя 2016 года, но только наполовину сократил отставание 2015 года.



По 436 домам работа будет выполняться в 2017 году. Такие решения приняты в отношении зданий, поставленных на дополнительное обследование в связи с выявленными в ходе ремонтов трещинами конструктивных элементов, по многоквартирным домам, собственники которых не обеспечили подрядным организациям своевременный допуск для ремонта и замены внутридомовых инженерных сетей, а также по расторгнутым с подрядчиками договорам 2015 года.



Всего в 2016 году собственниками жилья принято более 12 тыс. работ на сумму 5,365 млрд руб.

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