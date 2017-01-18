Гречневый индекс

В последние годы в Свердловской области отмечается резкий рост цен на гречневую крупу. По данным статистики, в 2014 году она подорожала на 85%, в 2015-м — на 5%, в 2016-м — на 22%. Как отмечают эксперты, видимых причин для стремительного взлета цен на гречку в прошлом году не было. Урожай этого продукта в России побил исторической рекорд 1992 года. Несмотря на это, избытка крупы на внутреннем рынке не возникло из-за растущего роста спроса на нее со стороны населения.Гендиректор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина заявила, что никаких предпосылок для роста цен на гречку в 2016 году не было.«В условиях снижения уровня доходов спрос на нее, несмотря на постепенное подорожание, вырос как на более доступный продукт в пересчете на энергетическую ценность. Скорее всего, ситуация объясняется действиями владельцев торговых сетей или посредников. Если по 90 руб. за килограмм гречку покупают столь же охотно, как и по 70 руб., то смысла снижать цены нет», — сообщила Елена Тюрина.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов утверждает, что рост спроса на гречневую крупу может быть связан с тем, что население считает этот продукт стратегически важным.«Недаром у нас в народе говорят, что в случае чего необходимо покупать гречку, соль и спички. Дело в том, что на данной крупе можно прожить долгое время. Это один из самых калорийных продуктов. Многие люди, которые живут на грани бедности, покупают гречку впрок, иногда целыми мешками. Чаще всего это происходит, когда по телевидению показывают негативные новости. Естественно, все это влияет на ситуацию на рынке. Продавцы оперативно реагируют на растущий спрос и сразу взвинчивают цены», — полагает Григорий Вахитов.Как отмечают эксперты, гречневая крупа не имеет короткого срока годности, в отличие от молочной продукции, овощей, фруктов, хлеба и так далее. На прилавках могут продавать прошлогодний или даже позапрошлогодний урожай гречневой крупы. Это позволяет производителям и ритейлерам контролировать закупочные и розничные цены, ограничивая или наращивая предложение.В опубликованном исследовании Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) говорится, что гречка в 2016 году подтвердила статус самой непредсказуемой в ценовом плане крупы на российском рынке.«Низкое предложение гречихи в конце 2015-2016 сельскохозяйственного года (в первом полугодии 2016 года — прим. ред.) и высокие цены на нее способствовали тому, что стоимость крупы значительно выросла, несмотря на то, что в течение значительного отрезка истекшего сезона производство гречки показывало рекордные уровни», — говорится в исследовании ИКАР.В итоге рост цен на гречку в I полугодии 2016 года составил несколько десятков процентов.«Начало 2016-2017 сельскохозяйственного года (второго полугодия 2016 года — прим. ред.) характеризовалось весьма резким сезонным проседанием цен на гречиху и гречку. Во многом этому способствовала информация о том, что валовой сбор гречихи в РФ может оказаться рекордным (в итоге в 2016 году он составил 1 млн 187 тыс. т, предыдущий рекорд 1992 года — 1 млн 038 тыс. т), в Алтайском крае также достигнут исторический максимум. Однако уже в октябре на рынке гречневой крупы произошел очередной разворот в сторону роста. Крайне неравномерное распределение гречихи по регионам РФ (более половины в этом сезоне — в Алтайском крае) способствовало тому, что переработчики начали проявлять активный спрос на алтайскую гречиху. Это позволило держателям повышать цены продаж. В итоге цены на крупу также начали расти», — сообщили в ИКАР.Таким образом, рекордный урожай 2016 года не смог компенсировать ажиотажный спрос на гречку со стороны населения из-за кризиса. Из-за падения реальных доходов населения многие люди отказываются от дорогих продуктов и переходят на гречневую крупу. Нередко ее называют «едой для бедных». Снижение уровня жизни в РФ традиционно сопровождается ростом потребления гречки.