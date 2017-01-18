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В Кушве из-за нечищеных дорог ограничили движение общественного транспорта
18 январь 2017 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Органы ГИБДД с сегодняшнего дня из-за неудовлетворительного состояния дорог ограничили движение общественного транспорта в Кушве по маршрутам № 1, 2, 3, 102, 103 и 104, проходящим по улицам Магистральной, Ленина, Карла Маркса, Кооперативной, Станционной, переулку Молодежному, Коммуны, Луначарского и Строителей.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, также ограничено движение двух школьных автобусов, маршрут которых проходит по вышеуказанным улицам.
Организации, осуществляющей обслуживание и содержание улично-дорожной сети, уже неоднократно выдавались предписания на устранение выявленных недостатков, но по результатом контрольной проверки установлено, что ранее выявленные недостатки не устранены. В связи с этим было принято решение о закрытии дороги.
За 2016 год в Кушве было выдано уже 35 предписаний на устранение недостатков по обслуживанию и содержанию улично-дорожной сети, на должностных лиц составлено 11 протоколов по статье 12.34 КоАП РФ за нарушение правил содержания дорог, 3 протокола по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение ранее выданных предписаний.
Управление ГИБДД Свердловской области сообщает, что ограничения движения маршрутного транспорта также готовятся в Нижнем Тагиле. На Черноисточинском шоссе (от Октябрьского проспекта до дома № 74 Черноисточинского шоссе) и по улице Жукова (от улицы Пархоменко до улицы Береговой Ударной) выявлены недостатки зимнего содержания, что влияет на безопасность граждан.
«Если администрациями муниципалитетов не будут приниматься меры по приведению улично-дорожной сети городов в надлежащее состояние, в соответствии с требованиями нормативных документов, то подобные меры будут приниматься и в других городах и районах Свердловской области», — отмечает пресс-служба.
Напомним, что ранее из-за снежного наката УГИБДД региона ограничило движение на семи участках дорог в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, также ограничено движение двух школьных автобусов, маршрут которых проходит по вышеуказанным улицам.
Организации, осуществляющей обслуживание и содержание улично-дорожной сети, уже неоднократно выдавались предписания на устранение выявленных недостатков, но по результатом контрольной проверки установлено, что ранее выявленные недостатки не устранены. В связи с этим было принято решение о закрытии дороги.
За 2016 год в Кушве было выдано уже 35 предписаний на устранение недостатков по обслуживанию и содержанию улично-дорожной сети, на должностных лиц составлено 11 протоколов по статье 12.34 КоАП РФ за нарушение правил содержания дорог, 3 протокола по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение ранее выданных предписаний.
Управление ГИБДД Свердловской области сообщает, что ограничения движения маршрутного транспорта также готовятся в Нижнем Тагиле. На Черноисточинском шоссе (от Октябрьского проспекта до дома № 74 Черноисточинского шоссе) и по улице Жукова (от улицы Пархоменко до улицы Береговой Ударной) выявлены недостатки зимнего содержания, что влияет на безопасность граждан.
«Если администрациями муниципалитетов не будут приниматься меры по приведению улично-дорожной сети городов в надлежащее состояние, в соответствии с требованиями нормативных документов, то подобные меры будут приниматься и в других городах и районах Свердловской области», — отмечает пресс-служба.
Напомним, что ранее из-за снежного наката УГИБДД региона ограничило движение на семи участках дорог в Екатеринбурге.
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