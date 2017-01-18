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НБКИ: В Свердловской области за год на 1% выросло число потребительских кредитов

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. В преддверии новогодних праздников жители Свердловской области взяли 39 тыс. 206 кредитов на приобретение потребительских товаров. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Данный показатель на 1% выше итогов декабря 2015 года (38 тыс. 833 кредитов).



Также в исследовании НБКИ отмечается, что в декабре 2016 года в Свердловской области было выдано 11 тыс. 110 кредитных карт, что на 6,9% меньше показателя декабря 2015 года (11 тыс. 932).



Всего, по данным НБКИ, в России в декабре 2016 года количество выданных необеспеченных кредитов выросло по сравнению с декабрем 2015 года: кредиты на покупку потребительских товаров — на 5,5% (1 295,7 тыс. ед.), а кредитные карты — на 6,6% (459,6 тыс. ед.).



Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года был отмечен в Республике Ингушетия (+164,5%),а самое серьезное сокращение выдачи — в Чукотском АО (-34,6%).



Что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Республике Тыва (+147,3%), а самое резкое снижение — в Чукотском АО (-38,5%).



Также необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим декабрем значительно сократился и средний размер необеспеченных кредитов. При этом самое значительное падение было отмечено в сегменте кредитных карт, где средний лимит по карте «упал» на 18,2% (или на 10,3 тыс. руб.) до 46,3 тыс. руб. Менее серьезно сократился средний размер кредита на покупку потребительских товаров — на 6,6% (или на 8,1 тыс. руб.) до 114 тыс. руб.

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