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Гендиректором Корпорации развития Среднего Урала назначен Сергей Киселев
18 январь 2017 (15:02)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Генеральным директором ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) назначен Сергей Киселев. Соответствующее решение принято советом директоров корпорации, в состав которого входят представители правительства Свердловской области.
Как сообщается на официальном портале регионального правительства, С. Киселев ранее занимал пост заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и был освобожден от должности указом губернатора с 13 января 2017 года. Он уже приступил к работе в Корпорации развития Среднего Урала.
Среди задач, стоящих перед Корпорацией развития Среднего Урала, указывается повышение инвестиционного интереса к региону со стороны российский и зарубежных компаний. Другой задачей является развитие индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске, которому по решению правительства РФ в 2016 году был присвоен статус ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития.
Еще одно направление работы связано с развитием КРСУ как центра компетенций на рынке промышленной недвижимости Свердловской области.
Как сообщается на официальном портале регионального правительства, С. Киселев ранее занимал пост заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и был освобожден от должности указом губернатора с 13 января 2017 года. Он уже приступил к работе в Корпорации развития Среднего Урала.
Среди задач, стоящих перед Корпорацией развития Среднего Урала, указывается повышение инвестиционного интереса к региону со стороны российский и зарубежных компаний. Другой задачей является развитие индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске, которому по решению правительства РФ в 2016 году был присвоен статус ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития.
Еще одно направление работы связано с развитием КРСУ как центра компетенций на рынке промышленной недвижимости Свердловской области.
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