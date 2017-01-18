Кризис
Автопредприятие «Город» пытается взыскать с администрации Екатеринбурга более 28 млн рублей
18 январь 2017 (14:59)
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие «Город» к администрации Екатеринбурга на сумму более 28,5 млн руб. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предварительное заседание по делу назначено на 16 февраля. Суть требований пока неизвестна.
Напомним, это уже не первый иск транспортников к администрации Екатеринбурга за последнее время. Так, в декабре 2016 года ООО «Форт-Транс», осуществляющее пассажирские автобусные перевозки по маршрутам № 48, № 47, № 64 в уральской столице, подало ряд исков на общую сумму около 80 млн руб. В них, в частности, компания требовала отмены решений горадминистрации об отказе в предоставлении субсидий из бюджета в целях возмещения затрат на перевозку льготников.
Предварительное заседание по делу назначено на 16 февраля. Суть требований пока неизвестна.
Напомним, это уже не первый иск транспортников к администрации Екатеринбурга за последнее время. Так, в декабре 2016 года ООО «Форт-Транс», осуществляющее пассажирские автобусные перевозки по маршрутам № 48, № 47, № 64 в уральской столице, подало ряд исков на общую сумму около 80 млн руб. В них, в частности, компания требовала отмены решений горадминистрации об отказе в предоставлении субсидий из бюджета в целях возмещения затрат на перевозку льготников.
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