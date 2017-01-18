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ФАС возобновит проверку цен в кафе российских аэропортов

УрБК, Москва, 18.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возобновить проверку цен в кафе российских аэропортов, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, отвечая на вопросы сенаторов Совета Федерации в рамках правительственного часа. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Спасибо за совет, мы займемся сейчас этим с удовольствием снова», — сказал И. Артемьев, отвечая на вопрос одного из сенаторов, почему антимонопольное ведомство не проверяет ценообразование в кафе российских аэропортов.



Он напомнил, что ранее ФАС уже проводила подобные проверки. «Мы действительно проверки проводили в аэропортах, у нас были дела», — сказал он.

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