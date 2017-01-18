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С начала года из Екатеринбурга выдворено 72 нелегала

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Только за первые недели нового года из Екатеринбурга отправлены на родину 72 нелегала. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана находились в Свердловской области нелегально, все они прибыли в Россию на заработки, не имея на то законных оснований.



Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, и, более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегалов за пределы России.



Административный штраф и авиабилеты все правонарушители оплатили самостоятельно: кто-то получили деньги от родственников, другие отдали свои накопления, некоторым помогли земляки, проживающие в России на законных основаниях.



Количество граждан, выдворяемых за счет бюджетных средств, снизилось. Такому снижению послужили различные формы взаимодействия работников УФССП России по Свердловской области с родственниками иностранных граждан и национальных общин, которые готовы самостоятельно приобрести билеты для отправки их земляков на родину.



Благодаря таким переговорам из 1 тыс. 422 иностранных граждан, выдворенных в 2016 году, за государственный бюджет улетели лишь 215 человек, а остальные 1 тыс. 207 человек оплатили обратный проезд за свой счет.

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