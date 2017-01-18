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ВТБ планирует приобрести один из уральских банков

УрБК, Москва, 18.01.2017. Группа ВТБ с высокой вероятностью может купить два региональных банка — в Сибири и на Урале. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление главы ВТБ Андрея Костина.



«Мы работаем, у нас есть определенное понимание, но сделка не завершена еще. Вероятность довольно большая, что мы эти региональные банки купим, окончательного решения еще не приняли, хотя due diligence уже завершили. Мы говорим о Сибири в основном и об Урале», — сказал глава ВТБ.



Ранее, в декабре, А. Костин говорил, что ВТБ изучает вопрос приобретения небольших региональных банков.



Глава ВТБ тогда допускал, что приобретение может состояться до завершения процесса присоединения ВТБ24 к банку ВТБ, намеченного на начало 2018 года.



«Банки не очень большие, и нагрузка будет не очень тяжелая. Мы сейчас смотрим два банка, они небольшие, больше позволяют закрыть именно один-два региона, а не являются крупными системными банками», — сказал он.

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