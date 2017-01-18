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Из России отзывают 4,7 тыс. газовых плит марки Bosch

УрБК, Москва, 18.01.2017. ООО «БСХ Бытовые Приборы», которое является представителем изготовителя «БСХ Хаугерете ГбмХ» (компания Bosch) в Российской Федерации, проводит добровольный отзыв 4 тыс. 700 газовых плит марки Bosch. Соответствующая информация поступила в Росстандарт, сообщает пресс-служба ведомства.



Отзыву подлежат плиты следующих моделей: HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020, HSV745050E, реализованные с 2009 по 2015 годы.



В данных моделях газовых плит при определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться, в результате чего возможна утечка газа. В худшем случае это может привести к взрыву газа.



Представитель изготовителя ООО «БСХ Бытовые Приборы» обеспечит уведомление владельцев газовых плит марки Bosch, попадающих под отзыв, путем размещения сообщений с информацией о возможных недостатках и рисках в прессе и через интернет-сайт, а также путем ответов на вопросы потребителей о мероприятиях по предотвращению вреда при использовании газовых плит по телефону горячей линии (8-800-200-29-61).



На указанных моделях газовых плит марки Bosch будет произведена замена дефектного газового адаптера (штуцера).



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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