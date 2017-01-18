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Савченко предложила «сдать Крым»

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко предложила временно «сдать Крым» для возвращения Донбасса. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».



«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — отметила депутат.



По словам Савченко, «как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова». «Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — добавила она.

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