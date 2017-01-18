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Маккейн назвал Россию ведущим игроком на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин добился для своей страны места ведущего игрока на Ближнем Востоке. Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в эфире телеканала MSNBC.



По его словам, российский лидер не скрывал своих амбиций, и «добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках». «Экономика России занимает всего 15-е место в мире, несмотря на это, она сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке», — признал сенатор.



Маккейн назвал очень показательным результатом, что «россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на переговоры в столицу Казахстана». «США не являются лидером. США даже не являются участниками, их просто пригласили», — отметил он.

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