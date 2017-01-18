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В США разбился учебный самолет

В США во время тренировочного полета (на базе в штате Миссисипи) разбился военный самолет. Об этом сообщает Associated Press.



Инцидент произошел днем во вторник, 17 января, на базе Meridian. Реактивный самолет T-45C Goshawk разбился к востоку от взлетно-посадочной полосы.



Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации.



На борту летательного аппарата находились два пилота, один из которых выполнял функции инструктора. Обоим удалось катапультироваться. Военнослужащие доставлены в медицинское учреждение для обследования.

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