Дайджест

В США разбился учебный самолет

18 январь 2017 (13:15)

В США во время тренировочного полета (на базе в штате Миссисипи) разбился военный самолет. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел днем во вторник, 17 января, на базе Meridian. Реактивный самолет T-45C Goshawk разбился к востоку от взлетно-посадочной полосы.

Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации.

На борту летательного аппарата находились два пилота, один из которых выполнял функции инструктора. Обоим удалось катапультироваться. Военнослужащие доставлены в медицинское учреждение для обследования.

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