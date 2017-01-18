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Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в 2016 году вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» за 2016 год перевезла 6 млн 467 тыс. 188 человек, что на 19% больше показателей 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Было выполнено 47 тыс. 378 рейсов, из них по России — 29 тыс. 826 рейсов, в страны СНГ — 8 тыс. 985 рейсов, в дальнее зарубежье — 8 тыс. 567 рейсов. Это на 11% больше аналогичного периода прошлого года.



Пассажирооборот за весь год составил 15 млрд 344 млн 678 тыс. пассажирокилометров, рост — на 17%.



В декабре 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 471 тыс. 362 человека, выполнено 3 тыс. 652 рейсов. По России было выполнено 2 тыс. 279 рейсов, в страны СНГ — 945 рейсов, на международных направлениях — 428 рейсов.

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