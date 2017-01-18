Кризис

Вторичное жилье в Свердловской области в 2016 году подешевело на 4,5%

По итогам 2016 года стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Свердловской области составила 48 тыс. 284 руб., что на 4,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SRG.



В абсолютном выражении снижение показателя в регионе составило 2 тыс. 281 тыс. руб. за кв. м.



Отметим, что самое глубокое падение стоимости жилья в УрФУ продемонстрировали ЯНАО (минус 7,9%) и ХМАО (минус 6,2%). Наиболее благоприятная ситуация в Челябинской (минус 3,1%) и Курганской областях (минус 4,2%).

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