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Совкомбанк покупает розничный портфель Нордеа Банка за 16 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.01.2017. Нордеа Банк решил полностью избавиться от розничного бизнеса, продав портфель ипотечных кредитов на сумму около 16 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Портфель покупает практически не работающий на рынке ипотеки Совкомбанк.



«Сделку планируется закрыть в ближайшие дни», — рассказал источник издания.



По его словам, речь идет о розничном портфеле на сумму около 16 млрд руб. (около 30% портфеля — валютные кредиты), порядка 90% которого — ипотека. Портфель будет продан по номиналу.



Для Нордеа Банка (российская «дочка» шведской группы Nordea) эта сделка — логичный шаг после решения в 2014 году полностью прекратить развитие розничного бизнеса. Несмотря на то, что банк в основном фокусировался на ипотеке — единственном продукте, за счет которого банки показывали рост розницы в 2015-2016 годах, — было решено сконцентрироваться на корпоративном сегменте. Тогда банк принял решение полностью сократить региональную сеть, оставив офисы только в Москве и Санкт-Петербурге. С тех пор розничный портфель уменьшился на 30% до 16,6 млрд руб.



Напомним, что на сегодняшний день в Екатеринбурге функционирует 19 отделений Совкомбанка. Отделения Нордеа Банка в Екатеринбурге были закрыты в 2015 года в связи сокращением филиальной сети в России.

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