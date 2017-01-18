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СКБ-банк признан лучшим банком Екатеринбурга и Свердловской области по итогам 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. По итогам 2016 года СКБ-банк признан лучшим банком Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на рейтинг портала «БанкИнформСервис».



Продукты банка на протяжении всего 2016 года регулярно оказывались в числе наиболее популярных, СКБ-банк принимал активное участие в проектах сайта. Учитывалось и то, как консультанты отвечали на вопросы посетителей, и то, насколько оперативно пресс-служба информировала население о новостях кредитной организации и как часто участвовала в подготовке редакционных обзоров.



«Серебро» в номинации «Лучший банк» досталось Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР), а «бронза» — Газпромбанку.

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