Новости дня

СКБ-банк признан лучшим банком Екатеринбурга и Свердловской области по итогам 2016 года

18 январь 2017 (11:57)

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. По итогам 2016 года СКБ-банк признан лучшим банком Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на рейтинг портала «БанкИнформСервис».

Продукты банка на протяжении всего 2016 года регулярно оказывались в числе наиболее популярных, СКБ-банк принимал активное участие в проектах сайта. Учитывалось и то, как консультанты отвечали на вопросы посетителей, и то, насколько оперативно пресс-служба информировала население о новостях кредитной организации и как часто участвовала в подготовке редакционных обзоров.

«Серебро» в номинации «Лучший банк» досталось Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР), а «бронза» — Газпромбанку.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...