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В Екатеринбурге оштрафован владелец застрявшего в проводах ЛЭП квадрокоптера
18 январь 2017 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Прокуратура привлекла к административной ответственности жителя Екатеринбурга, управлявшего застрявшим в проводах ЛЭП квадрокоптером.
«Установлено, что в ноябре 2016 года беспилотное воздушное судно — квадрокоптер, под управлением жителя Екатеринбурга, осуществило полет над Визовским прудом на высоте около 200 м. В ходе полета квадрокоптер столкнулся с линией электропередач и застрял в проводах», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ, владелец квадрокоптера не запрашивал и не получал разрешение на использование воздушного пространства в Екатеринбургском центре организации воздушного движения.
В отношении гражданина, управлявшего квадрокоптером, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». По результатам его рассмотрения Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу владелец беспилотника оштрафован на 3 тыс. руб.
Напомним, что квадрокоптер завис в Екатеринбурге на защитном проводе ЛЭП 110 кВ. Указанная ЛЭП обеспечивает электроснабжение пяти подстанций АО «ЕЭСК», от которых запитаны дома более 150 тыс. жителей Юго-западного района, а также городские объекты «Водоканала».
Энергетикам филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» пришлось разрабатывать план действий по ликвидации данной нештатной ситуации.
«Установлено, что в ноябре 2016 года беспилотное воздушное судно — квадрокоптер, под управлением жителя Екатеринбурга, осуществило полет над Визовским прудом на высоте около 200 м. В ходе полета квадрокоптер столкнулся с линией электропередач и застрял в проводах», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ, владелец квадрокоптера не запрашивал и не получал разрешение на использование воздушного пространства в Екатеринбургском центре организации воздушного движения.
В отношении гражданина, управлявшего квадрокоптером, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». По результатам его рассмотрения Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу владелец беспилотника оштрафован на 3 тыс. руб.
Напомним, что квадрокоптер завис в Екатеринбурге на защитном проводе ЛЭП 110 кВ. Указанная ЛЭП обеспечивает электроснабжение пяти подстанций АО «ЕЭСК», от которых запитаны дома более 150 тыс. жителей Юго-западного района, а также городские объекты «Водоканала».
Энергетикам филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» пришлось разрабатывать план действий по ликвидации данной нештатной ситуации.
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