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Hyundai и Kia отзовут 150 тыс. внедорожников Tucson и Sportage

УрБК, Москва, 18.01.2017. Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors приняли решение отозвать около 150 тыс. машин марок Tucson и Sportage. Об этом сообщает «Российская газета».



Это необходимо для устранения проблем с задними амортизаторами.



«Отзыв коснется 88,5 тыс. внедорожников Tucson, произведенных в период между 3 марта 2015 года и 25 июля 2016 года, а также 61,6 тыс. внедорожников Sportage, сошедших с конвейера между 1 августа 2015 и 27 июля 2016 годов», — заявили в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.



Кроме того, из-за дефекта тормозной системы будут отозваны 3 тыс. седанов Lexus, а 1 тыс. автомобилей Mercedes-Benz подлежат ремонту из-за неправильной работы парковочных огней. Корейское подразделение BMW также отзывает свыше 500 машин, включая 520d xDrive, из-за вероятного дефекта подушек безопасности.

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