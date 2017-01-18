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На стройплощадке торгового центра в Екатеринбурге взорвался газовый баллон

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. На строительной площадке по ул. Машиностроителей в Екатеринбурге, где возводится торговый центр, произошел взрыв газового баллона. В результате этого инцидента пострадали двое работников. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области.



По данному факту ведомство организовало доследственную проверку.



«В настоящее время следственная группа выехала на место происшествия для производства осмотра и установления всех обстоятельств случившегося. В рамках проверочных мероприятий будет выясняться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, опрошены очевидцы и представители строительной организации, истребована и проанализирована документация, касающаяся соблюдения требований по охране труда работников. Будут проведены иные необходимые мероприятия. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.



Отметим, что на пересечении ул. Машиностроителей и 22-го Партсъезда в Екатеринбурге ведется строительство гипермаркета «Лента».

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