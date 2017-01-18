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Сбербанк и Alibaba могут создать СП в сфере интернет-торговли

УрБК, Москва, 18.01.2017. Сбербанк и китайская Alibaba Group планируют создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В частности, сообщается, что правительство РФ совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли.



Как уточнил собеседник, близкий к правительству, совещания проходили в декабре-январе на площадке Минфина, последнее состоялось на прошлой неделе. В итоге пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк.



Сообщается, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Вполне вероятно, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

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