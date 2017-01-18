Новости дня
Сбербанк и Alibaba могут создать СП в сфере интернет-торговли
18 январь 2017 (10:44)
УрБК, Москва, 18.01.2017. Сбербанк и китайская Alibaba Group планируют создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В частности, сообщается, что правительство РФ совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли.
Как уточнил собеседник, близкий к правительству, совещания проходили в декабре-январе на площадке Минфина, последнее состоялось на прошлой неделе. В итоге пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк.
Сообщается, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Вполне вероятно, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.
В частности, сообщается, что правительство РФ совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли.
Как уточнил собеседник, близкий к правительству, совещания проходили в декабре-январе на площадке Минфина, последнее состоялось на прошлой неделе. В итоге пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк.
Сообщается, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Вполне вероятно, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Alibaba открывает свою площадку в Китае для российских производителей
- Alibaba планирует выйти на российский финансовый рынок
- Китайский интернет-холдинг Alibaba может провести крупнейшее IPO в США
- ОАО «Сбербанк России» приостановит 19 января часть онлайн-операций из-за технологических работ
- Сбербанк станет третьим игроком в розничной торговле
Loading...