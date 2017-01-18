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В компании «Светояр» Александра Новикова введена процедура наблюдения
18 январь 2017 (10:19)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении ООО «Светояр». Об этом сообщается в материалах арбитража.
С иском о банкротстве «Светояра» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Управляющая компания «Уктус», учредителем которого является Иван Обухов, обвиняемый в попытке хищения у А. Новикова земель. Сумма исковых требований составляет 12 млн 124 тыс. руб.
Согласно открытым данным, директором ООО «Светояр» является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, учредителями — художественный руководитель Театра эстрады, шансонье Александр Новиков и экс-гендиректор Лариса Ассонова. Все трое являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 36-40 млн руб.), совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс».
С иском о банкротстве «Светояра» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Управляющая компания «Уктус», учредителем которого является Иван Обухов, обвиняемый в попытке хищения у А. Новикова земель. Сумма исковых требований составляет 12 млн 124 тыс. руб.
Согласно открытым данным, директором ООО «Светояр» является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, учредителями — художественный руководитель Театра эстрады, шансонье Александр Новиков и экс-гендиректор Лариса Ассонова. Все трое являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 36-40 млн руб.), совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс».
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