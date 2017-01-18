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«Секвойя»: Должники отказываются общаться с не состоящими в реестре ФССП коллекторами

УрБК, Москва, 18.01.2017. С начала года должники стали отказываться общаться с коллекторскими агентствами, если те не состоят в реестре ФССП. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».



Согласно данным исследования, прежде чем начать конструктивный диалог, клиенты просят подтверждение, что агентство состоит в реестре ФССП. Как правило, называется номер регистрационного свидетельства. Только после этой информации должник соглашается продолжить разговор.



По результатам опроса компании, 4% должников объясняют задолженность по кредиту тем, что работающее с должником коллекторское агентство находится «вне реестра».



Напомним, ФССП, которая в конце декабря стала надзорным органом за коллекторами, включила в реестр лишь десять компаний. В середине января в реестр вошли еще 16 агентств.



Наиболее популярным ответом среди респондентов по-прежнему остается жалоба на ухудшение финансового положения (60%). Данный показатель несколько увеличился по сравнению с прошлым годом, в первую очередь за счет того, что в преддверии новогодних праздников граждане совершали существенные траты, и многие из них не смогли правильно распланировать свой бюджет. Около 28% должников при разговоре со специалистом по взысканию ссылаются на потерю работы (второй по популярности ответ).

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