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Аэропорт Кольцово из-за тумана не принял вовремя 17 самолетов

18 январь 2017 (09:42)

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Из-за сильного тумана екатеринбургский аэропорт Кольцово не принял вовремя 17 самолетов. Об этом УрБК сообщил официальный представитель аэропорта Дмитрий Тюхтин.

Из них 9 рейсов были отправлены на посадку в другие города России. Остальные ждали улучшения погодных условий. При этом вылет самолетов из Кольцово проходил по расписанию.

«В настоящий момент метеоусловия улучшились. Аэропорт входит в обычный режим работы», — добавил Д. Тюхтин.

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