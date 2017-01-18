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Аэропорт Кольцово из-за тумана не принял вовремя 17 самолетов
18 январь 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Из-за сильного тумана екатеринбургский аэропорт Кольцово не принял вовремя 17 самолетов. Об этом УрБК сообщил официальный представитель аэропорта Дмитрий Тюхтин.
Из них 9 рейсов были отправлены на посадку в другие города России. Остальные ждали улучшения погодных условий. При этом вылет самолетов из Кольцово проходил по расписанию.
«В настоящий момент метеоусловия улучшились. Аэропорт входит в обычный режим работы», — добавил Д. Тюхтин.
Из них 9 рейсов были отправлены на посадку в другие города России. Остальные ждали улучшения погодных условий. При этом вылет самолетов из Кольцово проходил по расписанию.
«В настоящий момент метеоусловия улучшились. Аэропорт входит в обычный режим работы», — добавил Д. Тюхтин.
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