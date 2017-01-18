Новости дня
SRG: Вторичное жилье в Свердловской области в 2016 году подешевело на 4,5%
18 январь 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. По итогам 2016 года стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Свердловской области составила 48 тыс. 284 руб., что на 4,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SRG.
В абсолютном выражении снижение показателя в регионе составило 2 тыс. 281 тыс. руб. за кв. м.
Отметим, что самое глубокое падение стоимости жилья в УрФУ продемонстрировали ЯНАО (минус 7,9%) и ХМАО (минус 6,2%). Наиболее благоприятная ситуация в Челябинской (минус 3,1%) и Курганской областях (минус 4,2%).
В абсолютном выражении снижение показателя в регионе составило 2 тыс. 281 тыс. руб. за кв. м.
Отметим, что самое глубокое падение стоимости жилья в УрФУ продемонстрировали ЯНАО (минус 7,9%) и ХМАО (минус 6,2%). Наиболее благоприятная ситуация в Челябинской (минус 3,1%) и Курганской областях (минус 4,2%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Вторичное жилье в Свердловской области за год подешевело на 9,5%
- Вторичное жилье в Свердловской области с начала года подешевело на 4,8%
- Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подешевело на 7%
- Стоимость жилья в новостройках Нижнего Тагила в I полугодии упала на 12,5%
- В Екатеринбурге в ноябре цены на вторичное жилье упали на 1,3%
Loading...