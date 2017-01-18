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Рассмотрение дела Google и ФАС о штрафе на 438 млн рублей отложили на 14 февраля

УрБК, Москва, 18.01.2017. Арбитражный суд Москвы отложил на 14 февраля слушания по делу, в котором американская компания Google оспаривает штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в размере 438 млн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-службы ФАС.



Суд должен был рассматривать дело во вторник. «Слушания перенесены на 14 февраля», — сказал представитель антимонопольного ведомства, не уточнив причин переноса.



Google просит признать незаконным постановление ФАС от 11 августа 2016 года, которым компании был назначен штраф за нарушение антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений для Android.



Антимонопольное разбирательство в отношении Google началось по заявлению «Яндекса» в 2015 году. ФАС в сентябре того же года признала Google виновным в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.



Антимонопольное ведомство предписало Google устранить нарушения, а позже оштрафовало компанию на 438 млн руб., что составило 9% от ее оборота на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год.



В начале ноября прошлого года ФАС также оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 млн руб. за неисполнение предписаний службы.

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