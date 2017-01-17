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«Ромир»: В декабре средний чек в УрФО вырос на 9,8%

УрБК, Москва, 17.01.2017. За декабрь 2016 года в Уральском федеральном округе (УрФО) средний чек вырос на 9,8% до 492 руб. Об этом сообщает холдинг «Ромир».



Всего по данным исследования, средний чек жителя России за один поход в магазин в декабре вырос за месяц на 7,8% (на 43 руб.) и составил 591 руб.



«По сравнению с декабрем 2015 года средний чек потерял 8,1%, снизившись с 643 руб. В целом декабрьская величина чека за пять последних лет наблюдений в ушедшем году оказалась самой низкой даже без учета инфляции», — также говорится в исследовании.



По данным исследования, в декабре 2014 года средний чек составлял 670 руб., годом ранее — 605 руб., в последний месяц 2012 года — 616 руб. Указывается, что в декабре средний чек вырос по всей стране, но с разной интенсивностью в разных регионах.



Так, в Центральном федеральном округе показатель достиг 680 руб. (плюс 3,8% по сравнению с ноябрем), в Северо-Западном — 701 руб. (плюс 8,7%), в Южном — 608 руб. (плюс 16,9%), Приволжском — 485 руб. (плюс 5,7%).



Житель Сибири в среднем за один поход в магазин тратил 501 руб., что на 13,3% больше, чем в ноябре прошлого года, житель Дальнего Востока — 544 руб. (плюс 10%). Эксперты холдинга объясняют скромный рост чека в центре России «достаточно сдержанными покупательскими аппетитами москвичей».

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