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Боевики ИГ штурмуют сирийский город

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), штурмуют город Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник в сирийской армии.



По информации телеканала Al-Mayadeen, террористы смогли окружить авиабазу, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.



«Это одно из самых ожесточенных нападений ИГ на аэропорт и его окрестности. Кажется, ИГ задействовало серьезные силы», — отметил источник Reuters.



По данным Сирийской обсерватории по правам человека, расположенной в Лондоне, в боях убиты не менее 82 человек. Правозащитники утверждают, что террористы перерезали дорогу, связывающую авиабазу с остальной частью города, однако собеседник Reuters эту информацию опроверг.

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