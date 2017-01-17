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Пьяный священник устроил крупное ДТП в Ростове-на-Дону

Пьяный священнослужитель спровоцировал крупное ДТП в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Rostov.ru.



В ночь на 17 января в Халтуринском переулке 25-летний священнослужитель на Mitsubishi АSX допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-21099. После этого автомобили врезались в семь припаркованных машин, сообщили в региональном главке МВД.



«Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в полиции.



В результате ДТП пострадали два человека — женщина и восьмилетний мальчик. Они были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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