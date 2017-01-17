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К концу 2016 года стоимость дизельного топлива в Екатеринбурге выросла на 1,63%
17 январь 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. В декабре 2016 года стоимость дизельного топлива в Екатеринбурге выросла на 1,63% (до 37,94 руб. за литр) по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.
Помимо этого, за указанный период на 0,51% выросла цена на бензин АИ-92 — до 35,11 руб. за литр.
Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,32% до 37,33 руб. за литр.
Помимо этого, за указанный период на 0,51% выросла цена на бензин АИ-92 — до 35,11 руб. за литр.
Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,32% до 37,33 руб. за литр.
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