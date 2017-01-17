Олег Сиенко: Без танков не обойтись

— На протяжении последних шести лет государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнялся своевременно, а по некоторой номенклатуре и досрочно. Объемы поставок в рамках ГОЗ растут, растут требования к исполнителям, к поставляемой продукции и услугам. Все это, конечно, усложняет наши задачи, но качественное и своевременное выполнение ГОЗ для нас всегда было делом принципа.В 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями корпорации поставлено в войска более 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Специалистами предприятий корпорации проведено сервисное обслуживание более 800 единиц вооружения и военной техники непосредственно в войсках.В рамках государственного оборонного заказа текущего года УВЗ исполняет 92 государственных контракта. Из них 43 — на промышленных предприятиях, 49 — на ремонтных. Важно то, что 65 контрактов — долгосрочные. Это позволяет выстраивать экономику предприятий на перспективу.Важная часть нашей работы по государственным контрактам — разработка и освоение принципиально новых видов вооружений. Успешное выполнение этой работы — залог обороноспособности страны, конкурентоспособности российского вооружения на внешних рынках.— 2016 год принес стабильный рост поступлений от реализации на экспорт продукции военного назначения. По сравнению с показателями предыдущего года он составил порядка 25%.Корпорация на протяжении последних лет стабильно входит в топ-100 ведущих мировых производителей вооружения и военной техники по версии Стокгольмского института проблем мира, поднявшись за эти годы до 61-го места.Помимо увеличения объемов экспортных поставок расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг. Мы планомерно реализуем стратегию обеспечения, обслуживания и ремонта наших изделий на протяжении всего жизненного цикла.Все это наряду с непрекращающейся работой по созданию новой и модернизацией ранее разработанной продукции позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день и рассчитывать на новые контракты.— Сейчас в Сирии и других странах Ближнего Востока идут вооруженные конфликты, которые на деле показывают значимость российской бронетанковой техники. Как бы ни были точны и эффективны удары по противнику с воздуха, неизбежно наступает момент, когда на отвоеванную территорию приходит техника, люди, и здесь без танков не обойтись.Кроме того, Россия уже заявила о размещении своих военных баз на территории Сирии на постоянной основе. В качестве охраны баз тоже используется бронетехника.Наверное, все военные специалисты в мире посмотрели кадры, когда боевики, имея на вооружении в Сирии один из новейших американских современных противотанковых ракетных комплексов, использовали его для поражения сирийского танка Т-90, и получилось, что хваленый американский ПТРК новейшего поколения не смог поразить ни танк, ни экипаж. Это вызвало недоумение и массу восхищенных отзывов. Безусловно, это стало отличной рекламой нашей продукции и стимулировало интерес потенциальных заказчиков.Сегодня УВЗ — это наш российский бренд, наша марка. Мы этим гордимся, мы это развиваем и бережем. Сирийская кампания показала надежность и качество техники, выпускаемой корпорацией «Уралвагонзавод».— Начиная с 2010 года корпорация «Уралвагонзавод» всегда показывала чистую прибыль, расплатилась по кредитам прошлых лет, досрочно вернула госгарантии в казну. Исключением стали только 2014 и 2015 годы. Стагнация на рынке вагоностроения в этот период резко снизила значение показателей деятельности корпорации. К сожалению, нам не удалось в короткие сроки победить лоббистов тех перевозчиков, которые использовали старый подвижной состав.Вторая причина — введение санкций Евросоюза и США конкретно против «Уралвагонзавода». Это остановило все наши международные проекты, партнерство с мировыми лидерами в области машиностроения, крайне ограничило наши возможности в привлечении финансирования. Представьте себе прыгуна, который прыгает с вышки в воду и в это время видит, как воду быстро сливают из бассейна: чтобы не разбиться, ему приходится за секунды принимать решения. Ситуация с «Уралвагонзаводом» очень похожа.Тем не менее нам удалось достаточно быстро среагировать на негативные изменения конъюнктуры и оперативно перестроиться, нарастив экспортную составляющую не только военной, но и гражданской продукции. В итоге уже в 2016 году мы снова планируем выйти на чистую прибыль в размере порядка 500 млн руб.— Нами пройден сложнейший этап формирования корпорации из разрозненных активов. Сегодня это единый организм с высоким уровнем внутренней кооперации, в котором синхронизированы производственные процессы, финансово-экономическая политика, кадровая политика, инвестиции, снабжение и сбыт.На этом пути возникали трудности, были отдельные ошибки, но задача по построению бронетанкового государственного холдинга была успешно выполнена, а значит, завершен важнейший этап работы.Разработанная стратегия — это переход к следующему этапу развития корпорации уже как диверсифицированного интегрированного холдинга. Нам необходимо повышать операционную эффективность, в частности, сокращать накладные расходы, закрывать избыточные и дублирующие производства, осуществлять продажу непрофильных активов, повышать производительность труда.В стратегии мы зафиксировали цели деятельности корпорации и механизмы их достижения. Задачи, мероприятия и ответственность за их выполнение четко прописаны в «дорожной карте», содержащей более 600 мероприятий, большую часть из которых планируется реализовать в ближайшие два года.Реализация стратегии позволит достичь к 2025 году выручки в размере 282 млрд руб. при рентабельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли в 24,5 млрд руб.— Подобные решения принимает собственник, и мы как менеджеры будем исполнять любое решение. Сегодня корпорация «Уралвагонзавод» представляет собой мощный оборонно-промышленный комплекс с высоким потенциалом наращивания выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, которая является конкурентоспособной не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. За последние несколько лет нами инициативно, и в партнерстве с Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством обороны РФ разработано более 20 новейших образцов военной продукции, с 2010 года сертифицировано 10 новых моделей вагонов для российских и зарубежных потребителей.В том числе, мы первые, кто перешел на серийное производство инновационных вагонов с увеличенной нагрузкой на ось. Мы высоко подняли планку общественного электротранспорта, создав концепт трамвая будущего R1. Все эти заделы говорят о том, что мы, безусловно, выполним поручение президента РФ о наращивании выпуска гражданской продукции до 50%.Формирование Объединенной бронетанковой корпорации на платформе «Ростеха» станет следующим этапом развития УВЗ.