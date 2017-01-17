«Порочный круг» ОСАГО

В 2016 году в России, несмотря на меры, принятые Центробанком, обострились проблемы рынка ОСАГО. По предварительным оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), ущерб страховых компаний от мошенничества в данном сегменте может составить по итогам года около 40 млрд руб., что существенно превышает показатели предыдущих лет. Эксперты отмечают, что данная тенденция характерна и для Свердловской области. Среди ее причин — экономический кризис, дефицит доверия к страховщикам, правовой нигилизм участников рынка и несовершенство законодательства.По словам председателя Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олега Цыпулина, в Свердловской области доля выплат по мошенническим схемам в ОСАГО сегодня примерно соответствует средней по России и составляет от 3 до 10%.«В регионе наблюдается значительный рост ущерба от действий мошенников в данном сегменте страхования. Основная проблема — деятельность недобросовестных автоюристов, обогащающихся на судебных тяжбах по ОСАГО, а также целых организованных групп, включающих и сотрудников ГИБДД, и юристов, и автовладельцев, занимающихся имитацией ДТП», — рассказал он.Эксперты отмечают, что данная тенденция распространяется на все регионы России. В целом по стране ущерб от деятельности недобросовестных автоюристов в 2016 году оценивается аналитиками РСА в 25 млрд, в то время как в 2015 году он составлял порядка 10 млрд руб.«Мы собрали судебную статистику страховых компаний за 9 месяцев работы и иные сведения и сделали на основе этой информации прогноз итогов 2016 года. Большая часть нестраховых выплат спровоцирована действиями криминальных автоюристов, порядка 25 млрд руб. по итогам прошлого года осели в их карманах. Информация с подробной разбивкой по всем регионам передана в Банк России, который является регулятором на страховом рынке», — сообщил президент РСА Игорь Юргенс.По мнению страховщиков, основной причиной создавшейся ситуации является несовершенство действующего законодательства. Меры по регулированию рынка ОСАГО сделали достаточно прозрачным процесс начисления выплат, но не защитили компании от «потребительского экстремизма».«Раньше судебная практика была более лояльна к страховым компаниям — теперь это не так. Несовершенное законодательство позволяет недобросовестным людям использовать правовые механизмы для извлечения выгоды», — поясняет Олег Цыпулин.В то же время представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов полагает, что сегодня против страховщиков действует не столько закон, сколько негативная репутация, которую они заработали себе в последние годы.«На мой взгляд, проблема автоюристов является несколько надуманной. Сейчас выплаты начисляются по единой методике, все расчеты понятны. И если страховая компания в срок выполняет свои обязательства, шанс, что с нее взыщут больше, чем она должна заплатить, минимален. Теперь к посредникам люди обращаются только потому, что у них до введения регулирующих мер закрепилось стойкое впечатление, что страховщики обманывают потребителей», — пояснил он.По мнению управляющего партнера юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, в росте мошенничества в сфере страхования автогражданской ответственности виноват также экономический кризис, порождающий правовой нигилизм как страховщиков, так и страхователей.«ОСАГО — социальный вид страхования. Он всегда был убыточным. В кризис это стало еще более ощутимо, и многие компании продолжают сегодня занижать сумму ущерба или затягивать выплаты, навязывать дополнительные страховки: для них это способ выживания. А потребители думают, что если их обманули, то и они имеют право сделать то же самое: возникает «порочный круг». Недобросовестные автоюристы как раз являются индикатором того, что проблема до сих пор не решена», — отмечает он.При этом эксперты сходятся во мнении, что введения новых правил, регулирующих рынок ОСАГО, недостаточно для выхода из создавшейся ситуации. Без изменения менталитета, повышения правовой грамотности как потребителей страховых услуг, так и представителей бизнеса, эти меры не будут работать в полную силу. В то же время, если же проблема не будет решена в ближайшей перспективе, потери страховых компаний еще более возрастут, и многим из них придется уйти с рынка.