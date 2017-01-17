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Асбестовская компания по производству пропантов оштрафована на 70 тыс. рублей

17 январь 2017 (17:09)

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Управление Роспотребнадзора Свердловской области привлекло к административной ответственности асбестовское ООО Форэс», которое специализируется на производстве пропантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам плановой проверки на юридическое лицо составлены протоколы по статьям 6.3, 6.4, 8.2 КоАП РФ и наложены штрафы на общую сумму 70 тыс. руб. Руководству предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выполнение которого в должный срок будет проконтролировано.

В ходе проверки в компании были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, на предприятии не осуществлялся производственный лабораторный контроль на рабочих местах ряда сотрудников.

«В ходе лабораторных замеров было обнаружено превышение предельно допустимых уровней, превышение среднесменных концентраций силикатсодержащей пыли (оливина) в воздухе рабочей зоны, шума на отдельных рабочих местах шихтовщиков», — сказано в сообщении.

Кроме того, не проводились мероприятия, направленные на борьбу с грызунами и членистоногими, нарушались требования к проведению профилактической дезинфекции.

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